Объявлены победители третьего сезона ITeachMe

Молодежный инклюзивный лагерь — это уникальный шанс для молодежи с особыми потребностями получить образование в Digital-сфере.

Объявлены имена победителей инклюзивного лагеря ITeachMe 3.0 — уникального проекта IT-образования для молодых людей с инвалидностью и без, успешно реализованного в условиях карантина по Covid-19. Участники проекта доказали на своем примере, что из любой форсмажорной ситуации можно извлечь положительный результат и использовать высвобожденное время с пользой для себя и общества. Три месяца интенсивного обучения в ITeachMe 3.0 уже позади, 10 лучших студентов дошли до финала и презентовали свои работы.

С приветственным словом на церемонии награждения выступили вице-министр труда и социальной защиты РК Ербол Оспанов и директор департамента развития IT Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дархан Ахмедиев.

Честь вручить призовой фонд лучшим студентам выпала амбассадору проекта ITeachMe Нариману Мукушеву, который четвертый сезон подряд оказывает всестороннюю поддержку в становлении инклюзивного IT-сообщества, а также заместителю председателя правления холдинга «Зерде» Павлу Коктышеву.

Победителями молодежного инклюзивного лагеря ITeachMe3.0 стали:

— По курсу копирайтинг — Кутявина Алена, г. Усть-Каменогорск;

— По курсу UX/UI — Майшибаев Ануарбек, г. Алматы;

— По курсу Motiondesign — Сейдахан Алижан, г. Алматы.

Свидетелями успеха победителей также стали 23 участника нового состава ITeachMe. Молодые, амбициозные, креативные, они уже сейчас понимают важность саморазвития и приобретения навыков IT, и главное — имеют уверенность, что инвалидность им не помешает сделать шаг в новый интересный профессиональный IT-мир.

ITeachMe — это уникальный шанс для молодежи с особыми потребностями получить образование в digital сфере, стать первоклассными специалистами и обрести финансовую независимость.

«ITeachMe — это семья. Благодаря поддержке генерального партнера, компании „Шеврон“, молодые люди с особыми потребностями получают IT-образование и трудоустраиваются. Но также мы оказываем им поддержку и после окончания проекта. Участники первых сезонов выступают менторами для новобранцев. Мы горды за наше дело, когда видим, как мальчишки и девчонки, которые приходили к нам с перепуганными глазами от страха перед неизвестностью, через какое-то время уже сами помогают преодолеть эти комплексы новым участникам проекта, заряжают их мотивацией и позитивом», — говорит директор фонда ITeachMe Захира Бегалиева.