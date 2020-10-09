Безопасные и умные города создают будущее уже сегодня

Итоги онлайн-конференции Kazakhstan Security Systems 2020.

29-30 сентября 2020 года в онлайн-формате состоялась 6-я международная выставка Kazakhstan Security Systems 2020. Онлайн-формат позволил обеспечить физическую безопасность участников и посетителей, а онлайн-выставка смогла расширить географию экспонентов и гостей. Посетители конференции, не покидая своих домов или офисов, смогли увидеть выступления экспертов, задать вопросы в групповых чатах, посетить многочисленные тематические онлайн-семинары, а также встретиться с экспонентами на виртуальных онлайн-площадках.

Шведская компания Axis Communications — основатель и лидер рынка по производству умных IP-камер и IoT-устройств для видеонаблюдения — являлась генеральным партнером конференции по тематике «Безопасный город. Умный город» (Smart Security Systems), посвященной комплексным решениям по системам безопасности. Спикеры были представлены всей цепочкой классической двухуровневой модели продаж: вендоры, дистрибьюторы и интеграторы. Среди слушателей конференции было много конечных заказчиков. Спикеры всесторонне осветили видение задач, свой опыт реализации, а также прогнозы развития современных безопасных и умных городов. Особое внимание конференции было приковано к теме, как Covid-19 изменил индустрию видеонаблюдения и как производители аппаратных и программных решений приняли и ответили на этот вызов.

Конференцию «Безопасный город. Умный город» открыл Дмитрий Стрельцов, директор по развитию бизнеса Axis Communications в Восточной Европе. Дмитрий познакомил участников с видением и подходами Axis к построению современных безопасных городов, с примерами решения актуальных задач, таких как управление потоками людей, распознавание людей в масках и без масок, распознавание лиц, а также важности создания превентивных мер в безопасном городе и их реализации за счет IP-аудиоустройств и аудио-оповещения.

В своем докладе «Фокус на умную дорогу. Видео решения для управления дорожным движением» директор по развитию бизнеса Citilog в России и СНГ Станислав Гучия поделился успешным опытом французской компании Citilog (входит в группу компаний Axis Communications) в сфере управления дорожным движением и своевременным выявлением инцидентов. На примере реальных проектов Станислав объяснил ценность deep learning видеоаналитики Citilog и важность снижения ложных сработок от видеоаналитики для эффективного решения задач по сбору статистики и мониторинга трафика для оптимизации трафика в современных городах.

Дамир Бердибеков, инженер поддержки продаж Axis Communications в Восточной Европе и СНГ, посвятил свой доклад «Система безопасности в умном городе» практическим аспектам составляющих безопасного города, проблематике, задачам заказчиков и примерам решений с использованием IP-камер, IP-динамиков, различной видеоаналитики для безопасных городов. Также Дамир принял участие в практической конференции для проектировщиков систем IP-видеонаблюдения и познакомил слушателей с удобными и полезными онлайн инструментами от компании Axis Communications, позволяющими просто и быстро выбрать IP-камеры и другие IP-устройства от Axis, выполнить расчет плотности пикселей, углов обзора, оценить высоты установки, подобрать аксессуары и рассчитать требуемый объект жестких дисков для хранения видео заданных параметров, а также получить готовую спецификацию по проекту.

Дистрибьюторская компания Softprom, работающая как с интеграторами по информационной безопасности, так и с интеграторами по видеонаблюдению и системам безопасности в Казахстане, странах СНГ и Грузии, представила доклад «Как изменился рынок видеонаблюдения и видеоаналитики под влиянием COVID-19. Прогноз vs Реальность». Алена Швецова, директор направления систем безопасности Softprom, обратила внимание слушателей на важную роль обеспечения кибербезопасности систем видеонаблюдения, новую реальность для видеонаблюдения, а также интенсивный рост решений и развитие нового направления — Health& Safety видеоаналитики, предназначенной для обеспечения социальной дистанции, масочного режима, оценки количества посетителей и т. п.

Свое видение построения одной из составляющих компонент современного города — комфортного и безопасного жилого комплекса — в своем докладе «Обзор новинок. Интеллектуальный жилой комплекс» представил Андрей Сафронов, заместитель директора компании Dahua Technology. Андрей обратил внимание, что построение комплексного решения для жилого комплекса, включающего периметр, парковки, жилой фонд и инфраструктуру для отдыха и досуга из «одних рук» — удобно заказчику и интеграторам.

Вячеслав Безман из израильской компании Vezint представил доклад «Ситуационная платформа для создания Интеллектуального Центра Мониторинга», посвященный важности агрегации и удобной визуализации информации от различных компонент безопасного города, которую обеспечивают ситуационные центры современных безопасных городов, а также важность консолидации потребностей различных служб города и выдачи информации каждой службе, согласно ее запросам.

Практический опыт внедрения биометрической идентификации и верификации людей на спортивных объектах и объектах критической инфраструктуры в безопасных городах на основании распознанных лиц в докладе «Smart City. Практические кейсы применения мультимодальной биометрии» представил Андрей Хрулев, директор по развитию бизнеса российской группы компаний ЦРТ (Центр Речевых Технологий). Андрей также обратил внимание на бизнес-эффективность внедрения систем распознавания речи для различных задач заказчиков.

Зейнулла Тулеуов, управляющий директор Tengri Lab, компании-интегратора из Казахстана, представил доклад, посвященный успешно реализованному проекту Smart Aqkol — первому когнитивному городу в Казахстане. Tengri Lab реализовали по-настоящему умный город с ситуационным центром на базе Milestone XProtect и IBM, операторы которого получают не только живое видео и оперативную информацию в режиме реального времени от интегрированных подсистем, а внедренная видеоаналитика помогает операторам реагировать только на ситуации, действительно требующие внимания. Также Зейнулла привел пример другого успешного проекта компании Tengri Lab в Университете им. Назарбаева, где компанией в кратчайший период была внедрена видеоаналитика социального дистанцирования.

Генеральный директор российской компании ЗАО «Интегра-С» Владимир Куделькин в своем докладе «Интеграционная платформа для реализации проектов „Умный/Безопасный Город“, основанная на 4D-ГИС» привел пример решения задач для объектов различного назначения на базе 4D-ГИС, разработкой которой занимается компания.

Модератором двух сессий Smart Security Systems выступила Алена Швецова, эксперт по системам видеонаблюдения, видеоаналитики и систем безопасности в Восточной Европе, бизнес-писатель, известный рынку как #cctvMadonna. Алена транслировала спикерам вопросы слушателей, а также задавала спикерам актуальные вопросы, сформированные многолетним опытом работы на рынке и пониманием потребностей интеграторов и заказчиков.

Благодаря профессионализму спикеров и интересным темам докладов участники конференции «Безопасный город. Умный город» (Smart Security Systems) смогли сформировать или расширить свое представление о безопасных и умных городах. Также конференция стала площадкой для успешных интерактивных коммуникаций и принесла участникам и посетителям новые бизнес-возможности.