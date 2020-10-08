Когда могут приостановить пользование доменным именем в РК

Внесены изменения в правила регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК своим приказом от 28 сентября 2020 года внес изменения в правила регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета, передает Zakon.kz.

Отмечается, что использование доменных имен.KZ или.ҚАЗ в пространстве казахстанского сегмента интернета при передаче данных интернет-ресурсами осуществляется с применением сертификатов безопасности. Согласно изменениям, приостановление пользования доменным именем осуществляется при:

— выявлении недостоверных сведений о регистранте, указанных в заявке, поданной регистрантом для регистрации доменного имени;

— выявлении на интернет-ресурсе вредоносного программного обеспечения, создающего угрозу безопасному использованию интернета;

— наличии вступившего в законную силу решения суда о приостановлении использования доменного имени;

— не устранении регистрантом инцидента информационной безопасности, о котором поступило оповещение от уполномоченного органа, либо от Службы реагирования на компьютерные инциденты Акционерного общества «Государственная техническая служба» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

— отсутствии сертификата безопасности (отечественного или иностранного);

— размещении интернет-ресурсов на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (5 октября).