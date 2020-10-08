11 тысяч видеокамер следит за порядком на дорогах

С помощью технических средств контроля по республике ежегодно выявляется почти 1,2 млн нарушений.

Об эффективности автоматических «полицейских» в СЦК рассказал зампред КАП МВД РК Серик Тусупов. Он отметил, что системы фиксации нарушений ПДД дисциплинируют как водителей, так и пешеходов.

«Всего в настоящее время на дорогах республики функционирует порядка 11 тысяч таких систем. С помощью технических средств контроля по республике ежегодно выявляется почти 1,2 млн нарушений, что составляет 40% от всех выявляемых нарушений ПДД. В бюджет взыскивается свыше семи млрд тенге. Они доказали свою эффективность в надзоре за дорожным движением и повышением дисциплины его участников», — подчеркнул полицейский.