В Туркменистане заблокировали доступ в Яндекс и Google

Вероятно, в стране тестируют специальное оборудование для блокировки.

Поисковые, почтовые и новостные сервисы Google и Яндекс 5 и 6 октября открывались с переменным успехом, а к вечеру в Яндекс и вовсе невозможно было зайти. Одновременно были заблокированы VPN для мобильной связи и Wi-Fi, в том числе платные. Источники сообщают, что с через VPN невозможно было открыть даже обучающие программы и онлайн-игры, в том числе на местных интернет-порталах. Сайты посольств США и Великобритании также оказались недоступны, передает CentralAsia.

Отмечается, что независимым СМИ давно известно о закупке туркменскими властями у западных (в частности, немецких) разработчиков оборудования, распознающего VPN и Proxy-сервера. Оно позволяет не только блокировать сайты, но также выявлять пользователей, обходящих блокировку. По информации источников, недавно в страну поступила новая партия оборудования. Возможно, 5–6 октября проводилось его тестирование.