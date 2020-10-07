Прямой эфир: PROFIT Contact Day 2020

Трансляция с онлайн-конференции для владельцев, управляющих, руководителей и ИТ-директоров любых организаций с call-центром— PROFIT Contact Day 2020 в Алматы.

Сегодня в Алматы проходит онлайн-конференция PROFIT Contact Day 2020, где обсуждаются вопросы организации работы контакт-центров в условиях пандемии. Мы провели опрос среди руководителей контакт-центров и выявили самые острые боли на текущий момент. О них и поговорим.

Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансялции или на официальных страницах Profit в соцсетях. Присоединяйтесь к трансляции:

Программа конференции:

14:20 — Приветствие

14:25 — Итоги анкетирования — кому досталась кава?

14:30 — Доклад — Юрий Мельников, исполнительный директор Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг. «Пандемия и контакт-центры».

14:45 — Опрос, дискуссия по ключевым вопросам: Последствия пандемии для контакт-центров; Управление и оптимизация КЦ; Взгляд в будущее: как жить дальше?

15:20 — Перерыв

15:25 — Розыгрыш, опрос

15:30 — Доклад — Тахмина Кодири, HR-директор Beeline Казахстан. «Вовлеченность на удаленке: миф или реальность?»

15:50 — Доклад — Ильмира Байшугашева, начальник управления взыскания Home Credit Bank. «Home Credit Bank: как перевести на удаленку 500 операторов за 2 недели».

16:00 — Доклад — Меруерт Мауткан, директор службы поддержки Aviata. «Преданность компании: как пережить пандемию».

16:10 — Доклад — Виктория Торгунакова, генеральный директор, сервис онлайн-продажи билетов «Тикетон». «Тикетон: выжить любой ценой».

16:20 — Доклад — Мария Мацко, начальник службы заботы о пользователях Chocolife, Анна Мацко, руководитель службы заботы о пользователях ChocoFamily. «Удаленная работа: переход, адаптация, контроль».

16:30 — Доклад — Анна Некрюкова, заместитель председателя правления, страховая компания «Amanat». «Как маленький call-центр Amanat справлялся с большими задачами».

16:40 — Перерыв

16:45 — Розыгрыш, опрос

16:50 — Доклад — Альмир Измайлов, Pre-sales engineer, Abris Distribution Kazakhstan. «Решения Poly».

17:10 — Доклад — Асхат Рахимбаев, директор Единого контакт-центра 1414, АО «НИТ». «1414: работа контакт-центра на карантине».

17:20 — Доклад — Константин Иванюк, директор департамента клиентского опыта Sulpak. «Оптимизация работы call-центра в условиях карантина».

17:30 — Доклад — Андрей Карабиди, независимый экперт. «Чаты или Голос».

17:40 — Итоги, объявление лауреатов премии Profit Contact Award

17:45 — Опрос, розыгрыш смартфона Xiaomi

17:50 — Остались вопросы? — общаемся дальше!