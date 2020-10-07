В алматинском Центре онкологии открылся инновационный класс

Samsung School позволит детям учиться играть в шахматы, рисовать, заниматься лего-конструированием и робототехникой, а также изучать английский язык.

Samsung Electronics открыла новый «умный» класс Samsung School, оснащенный современной техникой, в Казахском научно-исследовательском институте онкологии радиологии в Алматы, чтобы маленькие пациенты имели возможность учиться. В учебном классе в здании клиники реализовано современное образовательное решение, состоящее из большого дисплея с сенсорной поверхностью для использования в качестве доски и планшетов. Samsung также обеспечила класс необходимыми развивающими материалами, чтобы дети с помощью опытных тренеров могли учиться играть в шахматы, рисовать, заниматься лего-конструированием и робототехникой, а также изучать английский язык. Партнером проекта выступил общественный фонд Help Today.

«Новый „умный“ класс позволит детям с онкологическими заболеваниями, находящимся на длительном стационарном лечении, продолжать учиться, не отставая от сверстников», — отметил менеджер социальных проектов Samsung Electronics Central Eurasia Берик Умаров.

Развлечения, доступные в «умных» классах, направлены на психологическую реабилитацию детей, скрашивая их больничные будни и помогая справляться со своим положением.

Это уже четвертый «умный» класс, открытый Samsung Electronics в рамках проекта Samsung School в Казахстане. Первый был открыт в Национальном научном центре материнства и детства в Нур-Султане в 2018 году, затем еще два класса — в Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы. Ранее, содействуя Государственной программе поддержки образования за счет партнерства бизнеса 2011–2017 годов, Samsung также открыла Smart-классы в общеобразовательных школах Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска и Шымкента.