Правила использования электронных документов утвердили в РК

Сервис цифровых документов доступен для пользователей, авторизованных в мобильном приложении.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК своим приказом от 28 сентября 2020 года утвердил Правила формирования, проверки и использования электронных документов с применением сервиса цифровых документов, передает Zakon.kz.

Сервис цифровых документов является частью мобильного приложения электронного правительства, доступ к которому обеспечивается посредством раздела «Цифровые документы» мобильного приложения.

Цифровые документы формируются в сервисе цифровых документов на основе сведений информационных систем государственных органов и организаций, полученных путем интеграции.

Запрос на формирование цифровых документов в сервисе цифровых документов и получение результатов обработки запроса осуществляются с использованием абонентского устройства сотовой связи.

Цифровые документы, сформированные в сервисе цифровых документов, подписываются электронной цифровой подписью уполномоченных государственных органов и организаций.

Доступ третьих лиц к цифровым документам, сформированным в сервисе цифровых документов, осуществляется с согласия пользователя.

Сервис цифровых документов доступен для пользователей, авторизованных в мобильном приложении.

Субъект проходит авторизацию в мобильном приложении с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или одноразового пароля, далее переходит в раздел «Цифровые документы» и выбирает необходимый документ.

Мобильное приложение, посредством вызова сервисов государственных органов или организации, обеспечивающих хранение электронных информационных ресурсов, получает необходимые данные для генерации документа.

В случае успешного результата проверки полученных данных, в сервисе цифровых документов отображается запрашиваемый документ.

При использовании функции «Открыть доступ», генерируется защищенный QR-код, предоставляющий временный или постоянный доступ третьим лицам к просмотру документа.

Третье лицо, авторизовавшись в мобильном приложении с использованием ЭЦП или одноразового пароля, через камеру абонентского устройства сотовой связи в мобильном приложении считывает QR-код.

Отметка о просмотре документов фиксируется в личных кабинетах пользователя и третьего лица на веб-портале электронного правительства.

В случае успешного результата проверки QR-кода доступа, мобильное приложение выводит цифровой документ посредством вызова сервисов государственных органов или организации. Третье лицо имеет возможность просмотра документа.

Также третьи лица получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале электронного правительства абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала электронного правительства.

Субъекты используют цифровые документы из сервиса цифровых документов в соответствии с подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (2 октября).