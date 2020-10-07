Beeline, Chocofamily и Kaspi.kz получили «Золотые трубки» Profit Contact Award

Вручение отраслевой награды состоялось во время ежегодной конференции Profit Contact Day, посвященной цифровизации контакт-центров.

7 октября 2020 года, в ходе ежегодной отраслевой конференции Profit Contact Day, были вручены «Золотые трубки» трем лучшим контакт-центрам Казахстана по версии Profit Contact Award. Лауреатами Profit Contact Award стали контакт-центры Beeline, Kaspi.kz и Chocofamily. Голосование проводилось накануне конференции среди профессионального сообщества — руководителей контакт-центров.

«Мы благодарны всем компаниям, которые откликнулись на наше предложение и отдали свои голоса за коллег из наиболее успешных, на их взгляд, колл-центров, — рассказывает о награде Александр Васильев, генеральный директор PROFIT Online. — Понимаем, что это было не просто — называть кого-то другого, а не себя. С другой стороны — это выбор профессионалов. Это первая подобная награда в Казахстане, и мы не стали углубляться в детали «лучшести» — пока это микс, в котором присутствует и технологичность контакт-центра, и скорость реакции, вежливость, профессионализм и компетентность операторов. Выбрали три наиболее упоминаемые компании по сумме всех параметров. Например, тот же Chocofamily — это собирательный образ всех проектов группы, которые упоминались очень часто, но по отдельности не выходили в лидеры. Однако мы решили, что будет справедливо суммировать голоса. Надеюсь, что уже следующие «Золотые трубки» мы будем вручать в более узких номинациях. И, конечно, поздравляю победителей!».

Всего в голосовании приняло участие более 50 представителей казахстанских контакт-центров. По словам организаторов, Profit Contact Award станет ежегодной наградой. Поэтому призываем руководителей контакт-центров не только внимательнее следить за коллегами, но и активнее делиться своими достижениями!

Profit Contact Day 2020 — пятая ежегодная отраслевая конференция (проводится с 2016 года, до 2020 года называлась Profit Callcenter Day), посвященная вопросам работы контакт-центров, в первую очередь их цифровизации и автоматизации.

Организация прямой трансляции конференции — Profit Live.