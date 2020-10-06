Cтолица привлекла почти половину всех капвложений в секторе.

За январь–август 2020 года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности составили 39,7 млрд тг, что на 8,2% меньше, чем в прошлом году. Индекс физического объема — всего 90,2%. К таким выводам пришли аналитики Finprom.

В августе в сектор проинвестировали 18,8 млрд тг — в 8,4 раза больше, чем в июле текущего года, и в 4,8 раза больше, чем в августе прошлого. В региональном разрезе наибольший объем капвложений (48,5% от РК) пришелся на столицу (19,3 млрд тг, в 2,7 раза больше, чем годом ранее). В тройку лидеров также вошли Алматы (5,8 млрд тг, в 3,9 раза меньше, чем в прошлом году) и Атырауская область (5,6 млрд тг, в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 г.). Из 17 регионов страны только в семи объем вложений оказался в плюсе.

Более половины вложений было обеспечено за счет собственных средств (21,1 млрд тг, вдвое меньше, чем годом ранее), еще 41,2% инвестиций вложено за счет республиканского бюджета (16,3 млрд тг, против незначительных 154,8 млн тг в прошлом году). Из местного бюджета в сектор проинвестировали 233,9 млн тг, за счет банковских кредитов — 78,6 млн тг.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в 2020 году впервые из республиканского бюджета были выделены денежные средства на материально-техническую модернизацию научных институтов Комитета науки МОН РК. В результате 22 научно-исследовательских института получили возможность приобрести новое лабораторное оборудование, программное обеспечение, приборы, современные комплексы, комплектующие изделия для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.