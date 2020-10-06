В ЕАЭС организуют документооборот с применением ЭЦП

Утверждена программа опытной эксплуатации.

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила 29 сентября программу опытной эксплуатации удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.

«На сегодняшний день служба доверенной третьей стороны является ключевым элементом процесса цифровизации Союза, а также организации трансграничного электронного документооборота в рамках ЕАЭС. Эксплуатация удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны станет частью этого процесса», — заявил министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Как отметил член коллегии, по итогам опытной эксплуатации к концу 2020 года проект перейдет в стадию промышленной эксплуатации. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, работы выполняются согласно графику в установленный срок.

Удостоверяющий центр службы доверенной третьей стороны интегрированной системы Союза предназначен для организации межгосударственного (трансграничного) обмена с применением электронной цифровой подписи имеющими юридическую силу электронными документами между уполномоченными органами государств-членов Союза и Комиссией. Основная цель удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны — обеспечение сертификатами ключей проверки электронной цифровой подписи уполномоченных доверенных третьих сторон Комиссии и государств-членов.