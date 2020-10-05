В деле о хищениях в МУИТ суд поставил точку

Дамир Шыныбеков признан виновным.

Сегодня в Алматы суд Бостандыкского районного суда № 2 вынес решение по делу о хищении 1,7 миллиарда тенге из Международного университета информационных технологий. Приговор вынесен в отношении бывшего ректора вуза Дамира Шыныбекова, а также главного бухгалтера Жанайым Спабековой. Судебное разбирательство началось в Алматы 11 февраля. По версии следствия, на протяжении пяти лет ректор и бухгалтер похищали бюджетные средства — они шли не на выплату стипендий, а на приобретение недвижимости и автомобилей. Сумму ущерба, причиненного казне, оценили в более чем 1,7 миллиарда тенге.

Согласно вердикту, вынесенному судьей Темиржаном Кудабаевым, Дамира Шыныбекова осудили к восьми годам лишения свободы, с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в сфере науки и образования на протяжении пяти лет. Кроме того, Дамира Шыныбекова лишили всех госнаград.

«Шыныбеков Дамир признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 189 Уголовного кодекса „Присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере“ и назначить ему восемь лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в сфере науки и образования сроком на пять лет», — зачитал приговор судья.

Главного бухгалтера МУИТ Жанайым Спабекову суд признал виновной в хищении в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем. Ее также приговорили к восьми годам лишения свободы и лишили права занимать руководящие должности в сфере науки и образования.

Дамир Шыныбеков возглавлял первый казахстанский ИТ-университет с 2009 года. О его аресте стало известно в июне 2019 года. Он не признал себя виновным, заявив о том, что он не знал о неоприходованных в полном объеме средствах и сокрытии их от бухгалтерского учета.