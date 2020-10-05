Назначен новый председатель правления РЦКС

АО «Республиканский центр космической связи» возглавил Малик Жуйриктаев.

1 октября Жуйриктаев Малик Куанышбекович назначен на должность председателя правления АО «Республиканский центр космической связи» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Малик Жуйриктаев родился в 1973 году. Начал трудовую деятельность в 1995 году в Алматинской областной дирекции телекоммуникаций. Прошел путь от рядового инженера до руководителя региональных подразделений ведущих предприятий связи Казахстана. До назначения председателем правления АО «РЦКС» работал заместителем генерального директора ТОО «Востоктелеком» в АО «Казахтелеком». Стаж работы Малика Жуйриктаева составляет 25 лет, из них 17 лет — в отрасли связи. Награжден почетным званием «Үздік байланысшы».