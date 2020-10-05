Первая цифровая автозаправка Qazaq Oil открылась в Алматы

Пока это пилотный проект, но если автолюбители оценят и примут новшество, то такие заправки появятся по всей стране.

Теперь алматинцы легко смогут сами залить себе подходящий бензин. Без прямого контакта человека с человеком и без живой очереди на кассе. Весь процесс заправки авто реализован в цифровом поле на станции Qazaq Oil. Для того, чтобы заправиться, автолюбителю нужно будет на специальном терминале выбрать вид топлива, вставить пистолет в бензобак и оплатить покупку картой.

Пока это пилотный проект. Если автолюбители оценят и примут новшество, то такие заправки появятся по всей стране.

«Подобные АЗС помогут снизить риски заражения инфекцией, а значит — Qazaq Oil внесет определенный вклад в нераспространение вируса. Наша заправка уже принимает гостей по адресу Кульджинский тракт, д. 2К», — прокомментировали представители компании.