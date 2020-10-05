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Profit Contact Award — кому достанется «Золотая трубка»?

Во время прямой трансляции конференции Profit Contact Day будут названы лауреаты отраслевой награды Profit Contact Award.

5 октября 2020 15:30, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Связь

7 октября, во время прямого эфира онлайн-конференции Profit Contact Day будет проведена церемония награждения лучших контакт-центров по версии Profit Contact Award.

Profit Contact Award — это отраслевая награда, которая вручается контакт-центрам по итогам голосования среди профессионального сообщества. Всего будет вручено три «Золотые трубки».

Чтобы узнать о результатах одним из первых, регистрируйтесь на участие в конференции и следите за эфиром!

Profit Contact Award

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