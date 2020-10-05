Во время прямой трансляции конференции Profit Contact Day будут названы лауреаты отраслевой награды Profit Contact Award.

7 октября, во время прямого эфира онлайн-конференции Profit Contact Day будет проведена церемония награждения лучших контакт-центров по версии Profit Contact Award.

Profit Contact Award — это отраслевая награда, которая вручается контакт-центрам по итогам голосования среди профессионального сообщества. Всего будет вручено три «Золотые трубки».

Чтобы узнать о результатах одним из первых, регистрируйтесь на участие в конференции и следите за эфиром!