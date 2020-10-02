Граждан предупредили о фeйковых страницах правительства в соцсетях

Материалы, публикуемые на этих страницах, не имеют никакого отношения к официальной информации.

Пресс-секретарь премьер-министра РК Зарина Нурланова сообщила о появлении в социальных сетях фейковых страниц правительства Казахстана

Гражданам стоит с осторожностью относиться к информации, распространяемой аккаунтыами @officialkazakhstangovt в Instagram и @KazakhstanGovt в Twitter. Материалы, публикуемые на этих страницах, не имеют никакого отношения к официальной информации.

«Убедительно просим использовать для получения информации только официальный сайт премьер-министра Республики Казахстан Primeminister.kz и верифицированные аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, YouTube «, — заявила Зарина Нурланова.

Она поделилась ссылками на официальные страницы ведомства в интернете:

— Instagram (казахский /русский/английский языки)

— Facebook (казахский язык)

— Facebook (русский язык)

— Facebook (английский язык)

— Twitter (казахский язык)

— Twitter (русский язык)

— Twitter (английский язык)

— ВКонтакте (казахский язык)

— ВКонтакте (русский язык)

— Youtube (казахский/русский язык)

— Telegram-бот (казахский/русский язык).