Казгидромет запустил интернет-сервис для фермеров

Он предназначен для оказания агрометеорологических услуг крестьянским и фермерским хозяйствам.

Специализированное интернет-приложение для фермеров Казахстана было представлено РГП Казгидромет. Портал Agrodata.kz предназначен для оказания агрометеорологических услуг крестьянским и фермерским хозяйствам, а также всем заинтересованным гражданам Казахстана.

Фермеры могут в режиме онлайн видеть фактическую информацию и прогнозы. Приложение включает прогноы погоды, рекомендованные даты сева, запас продуктивной влаги в почве и другую важную информацию для принятия решений при растениеводстве.

«AgroData доступен для бесплатного пользования с любых устройств. В Центральной Азии аналогов такого сервиса еще не было», — отметили в национальной гидрометеорологической службе.

В ближайшее время сервис обещают дополнить трехчасовыми прогнозами погоды по пунктам. Кроме того, представители Казгидромет призывают пользователей делиться предложениями по его совершенствованию.