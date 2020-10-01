Нацбанк запустил в промышленную эксплуатацию систему удаленной биометрической идентификации

Она позволяет участникам финансового рынка дистанционно оказывать клиентам такие услуги, как открытие банковских счетов и депозитов, выпуск платежных карт, кредитование.

С 1 октября 2020 года Национальный Банк Казахстана запускает в промышленную эксплуатацию сервис удаленной биометрической идентификации. Он предусматривает возможность получения финансовых услуг без физического посещения финансовой организации с применением технологии распознавания лиц. Оператором системы является дочерняя организация Национального Банка — РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (КЦМР).

Удаленная биометрическая идентификация позволяет участникам финансового рынка дистанционно идентифицировать клиентов и оказывать им такие услуги, как открытие банковских счетов и депозитов, выпуск платежных карточек, кредитование.

«Внедрение удаленной биометрической идентификации отвечает новым вызовам на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире. Использование сервиса финансовым сообществом расширит список услуг, которые предоставляются населению дистанционным способом», — отметил заместитель председателя Национального Банка РК Есжан Биртанов.

Сервис доступен банкам, страховым компаниям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, платежным и микрофинансовым организациям. Он разработан Национальным Банком совместно с участниками финансового рынка. Система была запущена в пилотном режиме в апреле текущего года. За это время сервис позволил 11 банкам второго уровня оказать населению 2,8 млн банковских услуг.