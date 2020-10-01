К концу года 99% сельского населения получит доступ к широкополосному интернету

Доступ ко всемирной путине получат более 5,2 тыс. сел.

На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения населения широкополосным доступом к интернету. О проводимой работе доложили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Транстелеком» Е. Адайбеков, а также главный исполнительный директор «Beeline Казахстан» Евгений Настрадин.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в соответствии с госпрограммой «Цифровой Казахстан» в стране реализуются проекты по прокладке волоконно-оптических линий связи и обеспечению мобильного доступа к интернету в сельских населенных пунктах (СНП). К настоящему времени ШПД обеспечено 4751 из 6459 СНП (97,8% сельского населения). По итогам года свыше 5,2 тыс. сел — почти 99% сельского населения республики — получат доступ к широкополосному интернету.

«Вопросы развития широкополосного доступа к интернету имеют стратегическое значение для развития страны. Все планы на текущий год по подключению сел к широкополосному интернету будут реализованы в срок», — сказал Аскар Мамин.

Глава правительства поручил акиматам ускоренно провести процедуры по выделению участков для установки оборудования по проектам ШПД на селе, Министерству цифрового развития совместно с акиматами — разработать план-график обеспечения качественным интернетом сел с населением менее 250 человек. Премьер-министр отметил важность существенного повышения качества интернета, что особенно актуально в связи с дистанционным обучением школьников и студентов. Для этого проводится закупка техники, и все ресурсы для контроля качества услуг связи и интернета имеются.

«Каждый жилой дом и организация должны иметь качественные интернет и связь вне зависимости от их местоположения. Поэтому важно установить конкретные требования и проработать вопросы монтажа соответствующего оборудования. Министерству цифрового развития совместно с министерством индустрии необходимо решить эти вопросы», — дал указание А. Мамин.

Министерству цифрового развития совместно с Министерством образования, НПП «Атамекен» поручено проработать вопросы подготовки ИТ-специалистов, исходя из потенциальной потребности рынка.