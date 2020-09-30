В Нур-Султане тестируют оплату проезда на автобусе банковской картой

За проезд можно рассчитаться с помощью карт Visa и Mastercard или смартфона с NFC.

В столице транспортная компания CTS тестирует на маршруте № 20 систему оплаты с помощью платежных карт. Горожане смогут пользоваться картами Visa и Mastercard, или оплатить за проезд со своих смартфонов, оснащенных NFC.

Для совершения транзакции достаточно приложить карту или смартфон к специальному терминалу, размещенному рядом с валидатором. При необходимости электронный билет пассажир может получить на сайте Smsbus. На экране валидатора указаны ссылки на получение электронного билета на государственном и русском языках. Об этом рассказали представители транспортной компании.

О том, как будет идти дальнейшее внедрение новой технологии оплаты, пока не сообщается. Известно, что пилотный проект продлится один месяц.