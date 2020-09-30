Казахстан опустился в рейтинге по уровню свободы интернета

Наша страна оказалась на 50 месте, значительно уступая Кыргызстану и шагая в ногу с Россией.

Каждый год организация Freedom House публикует исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы интернета в странах мира. Рейтинг оценивает степень свободы печатных, вещательных и онлайн-средств массовой информации.

Как сообщают аналитики Ranking, на первом месте по уровню свободы интернета расположилась Исландия. В ТОП-5 стран также вошли Эстония, Канада, Германия и Австралия. В общей сложности в рейтинге участвует 65 стран. Казахстан и Судан показали наихудшие показатели в плане снижения уровня в рейтинге. Так, по итогам 2019 года Казахстан опустился с 46 до 50 места, расположившись между Таиландом и Россией. Опережают РК в этом рейтинге Беларусь (48 место), Азербайджан (45 место), Кыргызстан (25 место).

На оценку в рейтинге влияют следующие показатели:

— препятствие для доступа в интернет (инфраструктурные и экономические барьеры для доступа, юридический контроль и контроль прав собственности интернет-провайдеров, а также независимость регулирующих органов);

— ограничения в отношении контента (блокирование сайтов и контента, цензура);

— нарушение прав пользователя (слежение за онлайн-деятельностью, конфиденциальность и последствия для онлайн-выступлений).

Всего в рейтинге выделены три условные группы: «свободный», «частично свободный» и «несвободный» интернет. Казахстан вошел в группу с несвободным интернетом. Аналитики Freedom House утверждают, что уровень свободы интернета ухудшается девятый год. Также они добавили, что органы государственной власти по всему миру все чаще применяют технологии в качестве инструмента цифрового авторитаризма, используя социальные сети для манипулирования и контроля над своими гражданами.

К сентябрю текущего года в РК насчитывается 15,3 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — на 1,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (15,1 млн абонентов). В последние пять лет количество абонентов мобильного интернета растет в среднем на 7,7% за год. Количество абонентов фиксированного интернета снизилась на 1,2% за год, до 2,5 млн единиц.