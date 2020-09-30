Жителя Узбекистана задержали за попытку продать биткоины

Ему предъявили обвинение по статье о незаконном приобретении или сбыте валютных ценностей.

Правоохранители задержали жителя Ташкента, пытавшегося продать биткоины. В отношении обвиняемого завели уголовное дело. Задержанный собирался продать 20 биткоинов по цене 10 463 долларов за монету. С учетом 7% комиссии сделка оценивалась в 224 тысячи долларов, передает Forklog.com.

Продавцу предъявили обвинения по статьям 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) и 190 (занятие деятельностью без лицензии) УК Узбекистана. Аналогичный инцидент произошел в июне. Тогда правоохранители задержали жителя Узбекистана, который с 2019 года провел незаконные операции по купле-продаже биткоинов на сумму 3 млн долларов.

В мае 2020 года власти Узбекистана обязали граждан, занимающихся деятельностью в сфере оборота криптовалют, соблюдать AML-требования. Для осуществления такой деятельности нужно получать лицензию.