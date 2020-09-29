Кассовая система Set Retail готова к работе с маркированной табачной продукцией в Казахстане

Республика Казахстан готовится к переходу на помарочный учет табачной продукции.

Система автоматизации торговли Set Retail полностью готова к работе казахстанских ритейлеров в соответствии с новыми требованиями с 1 октября 2020 года — это первый срок, зафиксированный законодательством.

Для фиксации выбытия маркированной пачки или блока из оборота при розничной продаже кассир сканирует марку (код DataMatrix), после чего Set Retail формирует и отправляет чек с данными кода маркировки оператору фискальных данных. Соответствующие доработки внесены и протестированы компанией CSI при поддержке технологических партнёров в регионе — первые табачные марки успешно переданы ОФД Казахстана.

Ритейлерам в Казахстане, которые используют Set Retail 10 и имеют в обороте табачную продукцию, достаточно установить обновление. Обновления Set Retail 10 предоставляются бесплатно и оперативно. Так, в апреле 2020 года казахстанские торговые сети на Set Retail 10 уже через три дня перешли на работу по новой 8% ставке НДС. Новым клиентам работа с маркированным табаком будет доступна с установкой системы.

В перспективе с развитием маркировки товаров в Казахстане ритейлерам будет полезен сервис Set Mark — он дополнительно контролирует соблюдение правил оборота маркированной продукции, предотвращая ошибки и штрафы за нарушения.

«Мы всегда в срок поддерживаем в системе любые законодательные изменения в странах, где работают ритейлеры на Set Retail 10 — Германии, Узбекистане, Азербайджане, Беларуси. У нас большой опыт работы и с онлайн-фискализаторами, и с аппаратными фискализаторами, а в России — с разными категориями маркированной продукции. Поэтому наши клиенты в Казахстане, несколько крупных FMCG-сетей, полностью готовы к работе с табачной продукцией, а в дальнейшем — с любыми группами товаров, которые будут подлежать маркировке», — прокомментировал Алексей Анкудинов, директор по продажам Set Retail.

Стоит отметить, что планы по маркировке табачной продукции в РК зафиксированы в приложении к постановлению правительства РК «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке» № 568 от 10 сентября 2020 года. С 1 апреля 2021 года маркировке подлежат промышленный табак, сигареты, сигары и сигариллы, табак для кальянов и прочий курительный табак. Ограничения с 1 октября 2020 года касаются производителей и субъектов внутренней торговли с обязательным выводом из оборота маркированных товаров при розничной реализации. С 1 января 2021 года — всех участников оборота.