Huawei: создание новой ценности через взаимодействие в пяти технических сферах деятельности

В Шанхае прошла ежегодная конференция Huawei Connect 2020.

В 2020 году, по мере того как по всему миру начали разворачиваться сети 5G, благодаря взаимодействию в таких сферах деятельности, как связь, облачные службы, искусственный интеллект, вычисления и промышленное применение, перед сектором информационно-коммуникационных технологий открылись беспрецедентные возможности. Создание новой ценности через взаимодействие в этих пяти технических сферах деятельности обсудили эксперты на ежегодной конференции Huawei connect 2020 в Шанхае.

Действующий председатель правления компании Huawei Го Пин в рамках своего выступления заявил: «По мере того, как все новые правительства и предприятия станут переходить к цифровому формату работы и осваивать искусственный интеллект, перед сектором информационно-коммуникационных технологий откроется невероятный потенциал для роста. Мы вместе со своими партнерами с нетерпением ждем открытия этой новой главы».

Компания Huawei в сотрудничестве с партнерами будет внедрять технологии в различных отраслях промышленности, помогая предприятиям развивать свой бизнес, а правительствам — достичь стратегических целей по ускорению развития промышленности, обеспечивая общее повышение качества управления.

В сфере сетевых технологий Huawei предложила концепцию «умной связи». Это гиперавтоматизированная сеть, которая будет обеспечивать повсеместный доступ с гигабитной скоростью и детерминированное взаимодействие, а также сделает возможной интеллектуальную модернизацию основных бизнес-систем правительств и предприятий.

В сфере вычислений компания Huawei ставит своей целью обеспечить разнообразие предоставляемой клиентам вычислительной мощности, отделяя программное обеспечение от аппаратного с тем, чтобы адаптировать свои вычислительные мощности под различные потребности в обработке данных, включая x86 и Kunpeng.

В сфере облачных служб компанией Huawei создано 23 региона по всему миру и привлечено более 1,5 млн разработчиков.

В сфере искусственного интеллекта Huawei стремится улучшить интеграцию ИИ в основные бизнес-системы правительств и предприятий, используя ноу-хау и данные для разработки основных компетенций ИИ-систем.

Также на конференции Huawei connect 2020 компания анонсировала систему Intelligent Twins, которая стала первой в истории систематизированной эталонной архитектурой, предназначенной для интеллектуальной модернизации правительств и предприятий. Клиенты и партнеры Huawei могут вырабатывать свои собственные интеллектуальные решения на базе системы Intelligent Twins.

«Intelligent Twins — это интегрированная система с взаимодействием в пяти технических сферах деятельности, объединяющая облачный сервис, сеть, граничный узел и устройство. Она способна воспринимать, осознавать, действовать и эволюционировать. Совершенствуя Intelligent Twins, Huawei совместно со своими партнерами направит усилия на ускорение интеллектуальной модернизации правительств и предприятий, расширение отраслевого рынка, развитие секторов программного обеспечения и сервисов, а также сектора периферийных вычислений», — отметил президент бизнес-группы облачных вычислений и искусственного интеллекта Huawei Хоу Цзиньлун.

Стоит отметить, что до перехода на цифровые и интеллектуальные технологии отраслям предстоит преодолеть множество вызовов. К ним относятся разрозненные оконечные устройства, различающиеся требования к подключению, сосуществование старых и новых ИТ-приложений, а также дефицит специалистов по искусственному интеллекту. Сочетая промышленное применение с технологиями, например со связью, облачными сервисами, ИИ и вычислениями, отрасли могут справиться с этими вызовами.