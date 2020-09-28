Более 600 компьютеров передали аркалыкским школьникам

Всего в Костанайскую область поступило 1500 компьютеров, ожмдается еще 13000.

Более 600 компьютеров было передано в Аркалык специалистами управления образования. До этого еще несколько районов и городов области получили новые компьютеры. Они предназначены для школьников, которые находятся на дистанционном обучении, передает Alau.kz.

В Костанайскую область пару недель назад пришла партия компьютеров. Все они тщательно проверялись сотрудниками управления образования и общественниками.

«Проводился мониторинг очередной приемки партии компьютерных средств в размере полторы тысячи штук. Проводилась сверка комплектации, а также на соответствие технической спецификации и на отсутствие технического брака», — рассказал менеджер проектного офиса «Костанай-адалдык аланы» Еркебулан Тленбаев.

После этого компьютеры распределялись по районам. Это Денисовский, Камыстинский, Карасуский, Мендыкаринский, Костанайский, Узункольский и город Костанай. 651 компьютер забрали сотрудники аркалыкского отдела образования. Всего же в Костанайскую область должно было прийти более 15 тысяч компьютеров.

«Предполагалось, что будет более ранняя поставка. Остальные 13638 компьютеров ожидаем в октябре. Из них — более 11 тысяч это ноутбуков и 2000 планшетов. Данная техника будет распределена по всем 20 регионам», — пояснила руководитель управления образования акимата Костанайской области Зауре Байменова.

Распределяться они будут по районам в зависимости от того, сколько в них учащихся и сколько школьных компьютеров требуют замены. В управлении образования указали, что до начала учебного года почти 12 тысяч компьютеров уже было передано школьникам на возвратной основе. Эта же техника дополнительная, и на ее закуп из правительственного резерва было выделено 2,4 млрд тенге.

«Они будут предоставлены детям, которые нуждаются в компьютерной технике. И какая-то определенная часть останется в школе. При необходимости родители могут обратиться в школу, если у них отсутствует компьютер дома. Здесь надо отметить, что у нас на сегодняшний день уже 355 школ из 493 обучаются в штатном режиме», — добавила Зауре Байменова.

Что касается проверки компьютеров, то не все ее прошли, определенная часть была с браком. К примеру, 20 мониторов поставщику пришлось сразу заменить.