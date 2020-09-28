ЕНУ и ГТС КНБ РК подписали соглашение о сотрудничестве

Оно позволит наладить сотрудничество в подготовке образовательных программ, организации практик и стажировок студентов, трудоустройстве выпускников.

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева и Государственная техническая служба КНБ РК подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как техническая и профессиональная подготовка, научные исследования, содействие обмену навыками, прогрессу знаний в области информационной безопасности.

Подписи под документом поставили ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков и директор Государственной технической службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Аскар Жунисбек. Ректор ЕНУ высоко оценил важность данного события, отметив, что подписание подобных соглашений с вузами является основой для развития человеческого капитала при реализации концепции «Киберщит Казахстана».

«Мы планируем совместно работать по организации мастер-классов для студентов, принимать участие в подготовке выпускных квалификационных работ, а также взаимодействовать в научно-прикладной сфере. Практика в Государственной технической службе может стать отправной точкой в карьере будущих выпускников», — считает директор ГТС КНБ РК Аскар Жунисбек.

Декан факультета информационных технологий ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Шахмаран Сеилов рассказал, что подписанию соглашения предшествовал ряд рабочих встреч, в ходе которых было выделено несколько важных целей сотрудничества.

«Во-первых, мы можем активно развивать наше взаимодействие в сфере образования. Это реализация образовательных программ для подготовки практико-ориентированных специалистов, организация практик и стажировок студентов, трудоустройство выпускников. Также мы можем успешно сотрудничать и в научном направлении. На факультете информационных технологий есть специалисты, занимающиеся разработкой методов обнаружения скрытого вредоносного функционала программного обеспечения, исследованиями безопасного аутсорсинга вычислительно-сложных криптографических преобразований, вопросов надежности информационных систем. Функционирует НИИ Информационной безопасности и криптологии. Поэтому мы высоко оцениваем перспективы и успех нашего сотрудничества», — подчеркнул декан.

Как отметила заведующий кафедрой «Информационная безопасность» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Дина Сатыбалдина, в текущем учебном году два представителя ГТС проводят лекционные и практические занятия по анализу вредоносного обеспечения и сетевой безопасности для студентов и магистрантов образовательных программ «Системы информационной безопасности». Также на базе ЕНУ им. Л. Н. Гумилева планируется проведение республиканской олимпиады по информационной безопасности, по итогам которой победители могут быть приглашены работать в ГТС.