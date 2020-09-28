В Нур-Султане прошел первый IT-совет

Подобные встречи будут проводиться постоянно для улучшения качества жизни жителей столицы.

25 сентября 2020 года на площадке Astana IT University состоялся первый IT-совет акимата г. Нур-Султан. Председателем выступил аким города Алтай Кульгинов. Общий состав участников совета составил порядка 20 человек, включая представители ведущих IT-компаний. IT-совет был создан с целью разработать и внедрить решения, которые создадут максимально комфортные условия для жителей столицы, бизнес-сообщества и научной среды. Ставится задача обеспечить удобство, открытость и транспарентность для всех сторон, вовлеченных в цифровизацию.

Во время встречи Алтай Кульгинов озвучил ключевые направления реализуемых проектов в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» и концепции Smart City — это такие сферы, как безопасность, ЖКХ, образование, здравоохранение, транспорт и автоматизация госуслуг. Участники совета презентовали свои проекты, а также наглядно показали эффект от внедрения инноваций. Вместе с тем, аудитория принимала активное участие и задавала практические вопросы по предложенным проектам.

Касабек Ботагоз, руководитель управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан, подчеркнула, что площадка была создана для объединения представителей IT-сообщества и столичного акимата: «Здесь будут подниматься важные вопросы и пути их решения. Ведь все мы заинтересованы в процветании города и общего будущего».