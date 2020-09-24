Более 80% школ подключились к OnlineMektep
С 1 по 18 сентября текущего года на платформе занимались 1,5 миллиона уникальных пользователей в день.
24 сентября 2020 17:37, Profit.kz
Рубрики: Образование
3 650 казахстанских школ из 4 500 общеобразовательных учебных заведений, где введена дистанционная форма обучения, присоединились к платформе Online Mektep. С 1 по 18 сентября текущего года на платформе занимались 1,5 миллиона уникальных пользователей в день. За это время казахстанские учителя и ученики прошли 20 601 060 уроков, выполнив 164 790 151 упражнений, передает Елорда Инфо.
Сейчас ресурс предоставляет в онлайн-формате 42 школьных предмета для первой четверти. За обозначенное время было просмотрено 480 млн страниц OnlineMektep.org.
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