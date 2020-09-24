Сферу ЖКХ будут цифровизировать

В рамках Дня цифровизации АО «Казцентр ЖКХ» были представлены проекты, которые оцифруют процессы мониторинга и управления жилищно-коммунальной инфраструктурой.

23 сентября прошел День Цифровизации АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» совместно с представителями АО «Холдинг «Зерде» и Astana Hub. В ходе мероприятия были презентованы такие проекты, как Open source-решение «Управление многоквартирным жилым домом» и разработка проектной документации по проекту «Информационной системы централизованного сбора и хранения электронных ресурсов в сфере ЖКХ». Как подчеркнули представители «Зерде», онлайн-встреча проведена с целью организации диалога, выработки качественного ТЗ и организации дальнейшего сотрудничества в масштабах страны.

В ходе совещания Шеркешбаев А.Т., заместитель руководителя офиса цифровизации и развития коммунальных систем АО «Казцентр ЖКХ», рассказал о задачах проекта ИС централизованного сбора и хранения электронных ресурсов в сфере ЖКХ. Необходимо создать инструмент для обеспечения процесса мониторинга и управления жилищно-коммунальной инфраструктурой. Это позволит повысить оперативность, эффективность и прозрачность деятельности субъектов ЖФ и ЖКХ. По информации спикера, функционал ИС централизованного сбора состоит из открытой части для всех пользователей и закрытой части для МИР РК, МИО и субъектов информатизации ЖКХ. По данному проекту также обсуждалась возможность анализа данных.

Что касается программного обеспечения по управлению многоквартирным жилым домом, участникам совещания были представлены поэтапные схемы решения задачи. При реализации проекта граждане смогут получать полную и актуальную информацию о доме и его способе управления, об инженерных сетях, о перечне оказываемых услуг по управлению общим имуществом в МЖД, о расчетах за жилое помещение и коммунальные услуги. Будет также возможен обмен информацией между собственниками жилого фонда и другими участниками процесса.

Напомним — онлайн-площадка Дней цифровизации проходит совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Холдинг „Зерде“» и Международным технопарком Astana Hub для налаживания участия IT-рынка в цифровых проектах госорганов.