В Узбекистане начали внедрять ID-карты вместо паспортов

До 31 декабря 2030 года обмен биометрических паспортов на ID-карты будет осуществляться в обязательном порядке по мере окончания срока их действия.

Президент Узбекистана подписал указ о внедрении в стране единой системы идентификации личности, предусматривающей замену с 1 января 2021 года гражданских биометрических паспортов на ID-карты с электронным носителем информации, передает CentralAsia.

Как сообщается, до 31 декабря 2022 года ID-карты будут выдаваться на добровольной основе лицам, достигшим 16-летнего возраста. С 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года обмен биометрических паспортов на ID-карты будет осуществляться в обязательном порядке по мере окончания срока их действия.

Идентификационная карта будет содержать биографические данные владельца, цифровую фотографию, опечатки пальцев (по достижении 16-летнего возраста), сертификат ключа электронной цифровой подписи (по достижении 16-летнего возраста). При этом данные о национальности владельца вносятся в чип идентификационной карты без указания на бланке ID-карты.

ID-карты будут действительны исключительно на территории Узбекистана. Для выезда за пределы страны будет необходим биометрический паспорт гражданина Узбекистана для выезда за границу (загранпаспорт).

Сроки выдачи ID-карт составляют 10 лет, для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Узбекистана и лиц без гражданства с 16 лет до 60 лет — сроком на пять лет.