С октября лицензии Citrix в Казахстане будут доступны только по подписке

Благодаря нововведению их стоимость для клиентов снизится практически в два раза.

С 1 октября 2020 года лицензии на ряд решений компании Citrix будут доступны только по подписочной модели. В частности, это касается полюбившихся многим казахстанским компаниям решений по организации удаленного рабочего места (Citrix Virtual Apps и Citrix Virtual Apps and Desktops), а также решения Citrix Unified Endpoint Management для контроля и защиты мобильных устройств, комплексного решения Citrix Workspace. Изменения не коснутся Citrix Networking.

Модель подписки подразумевает, что клиент оплачивает доступ к ИТ-решению на определенный срок. Применяться эта модель будет и в случае использования решений Citrix в облаке, и в случае их установки на собственных серверах компании-клиента. Благодаря нововведению стоимость лицензий для клиентов снизятся практически в два раза.

Компания Citrix меняет условия приобретения лицензий почти для всего мира. Ранее приобретенные бессрочные лицензии Citrix останутся действительными, казахстанские компании смогут продолжить использовать их в полной мере. Кроме того, компании, которые пока не готовы к подписочной модели, смогут приобрести новые бессрочные лицензии на решения Citrix до 30 сентября 2020 года.

«Переход на модель подписки позволит казахстанским компаниям значительно оптимизировать расходы. Кроме того, более демократичная цена позволит оперативнее докупать лицензии при необходимости, например, при экстренном переходе на удаленный формат работы», — отметил Канат Абиров, генеральный директор компании DIS Group KZ, являющейся дистрибутором Citrix в Казахстане.