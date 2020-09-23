В Казахстане запускают образовательную онлайн-платформу

Она поможет решить проблему нехватки специалистов для цифровой экономики.

Школа программирования нового формата alem в партнерстве с Фондом Нурсултана Назарбаева объявила о запуске онлайн-платформы Irn.dev, которая позволит решить проблему нехватки специалистов для цифровой экономики.

«Наша цель — дать импульс развитию отечественного IT-рынка за счет лучшего и принципиально нового способа подготовки кадров. lrn.dev — открытая учебная платформа по программированию, которую могут использовать и, в тоже время, улучшать все — студенты, вузы, компании», — рассказал Дагар Давлетов, сооснователь школы программирования alem.

По его словам, отличие Irn.dev от других платформ состоит в фокусе на opensource (открытый код) — вся учебная программа, как и сама платформа, является opensource-проектом и находится в GitHub. Это позволяет привлекать контрибьюторов с максимально разными компетенциями для улучшения учебной программы. Существует множество разрозненных комьюнити разработчиков, и opensource-проект, решающий социальные задачи, может их объединить. Кроме того, система обучения построена на подходах project based learning: учебный граф состоит из направлений, курсов и практических проектов. Теория, подкрепленная практикой, дает лучший результат. Поэтому платформа будет интересна тем, кто хочет научиться чему-то прикладному.

«Пандемия актуализировала диджитализацию в сфере образования. Платформа Irn.dev создаст новые возможности для талантливой казахстанской молодежи освоить перспективные знания и навыки в программировании», — отмечает Кайрат Джумабаев, исполнительный директор Фонда Нурсултана Назарбаева.