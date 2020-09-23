Миру покажут казахстанские стартапы

Холдинг «Байтерек» поможет казахстанским стартап-проектам выйти на международные рынки.

22 сентября состоялся официальный запуск первого потока международной акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator. Изначально на участие в программе подали заявки более 200 казахстанских и международных стартапов. В партнерстве с ведущим сингапурским венчурным фондом Quest Ventures дочка холдинга «Байтерек», АО «QazTech Ventures», отобрала 10 финалистов. В каждый стартап венчурные фонды инвестируют по 50 тысяч долларов, передает Caravan.kz.

Однако, как отмечает управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» Адиль Нургожин, главный приз - вовсе не деньги.

«Наш партнер - сингапурский Quest Ventures. Это очень крупный инвестор, который хорошо интегрирован в рынок Юго-Восточной Азии. И если в течение ближайших месяцев вы покажете результат и выручку, то этот фонд может инвестировать в вас миллионы. Так что дерзайте, учитесь у лучших, развивайтесь, - обратился к стартаперам Адиль Нургожин.

На протяжении четырех месяцев участники первого потока Kazakhstan Digital Accelerator будут совершенствовать свои проекты вместе с лучшими международными и казахстанскими менторами, профессионалами IT-рынка и инвесторами. При этом венчурные фонды лично заинтересованы в том, чтобы каждый проект «сыграл», ведь, вкладывая в компанию 50 тысяч долларов инвестиций, QazTech Ventures становится соучредителем компании и несет соответствующие риски.

«Мы верим в эти проекты. Они лучшие в своем деле. А в ноябре у ребят будет возможность представить свои проекты сингапурским инвесторам и выйти на мировой рынок», - говорит и.о. председателя правления АО «QazTech Ventures» Диас Бексолтан.

Среди отобранных в KDA проектов три представляют сферу образования, столько же - продаж и обслуживания, два - медицину и здоровье, по одному - оптимизацию торговых издержек и агробизнес.