Единую ИС для обращения потребителей запустят в Нур-Султане

Принимая жалобы в режиме «одного окна», она позволит отслеживать обращения в разрезе отраслей, предмета спора, субъектов рассмотрения.

Пилотное тестирование единой информационной системы в столице планируют запустить в октябре текущего года. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. Он проинформировал о проводимой работе по трансформации системы защиты прав потребителей, передает Елорда Инфо.

«Июньскими изменениями в законодательстве сделан акцент на общественный контроль и усиление роли неправительственных организаций (они выступают в качестве институтов досудебного урегулирования). Но одновременно меняется ракурс бизнеса (и государства, предоставляющего услуги) в сторону соблюдения интересов клиентов-потребителей. Для максимального упрощения процедур общения недовольных потребителей с бизнесом и госорганами было принято решение создать Единую информационную систему. Принимая жалобы в режиме „одного окна“, она позволит отслеживать обращения в разрезе отраслей, предмета спора, субъектов рассмотрения и т. д., связав потребителей, бизнес (включая и многочисленный квазигосударственный сектор, работающий в сфере ЖКХ, образования, медицины и др), специализированные НПО и государственные органы в единую экосистему», — пояснил министр.

По информации Султанова, в октябре стартует пилотное тестирование ЕИС в столице. Сейчас отрабатывается участие крупных торговых сетей (Магнум, Анвар, Алсер, Смолл и др.) в пилоте.

«На этом этапе очень важно обеспечить повышение грамотности населения и моментальный контроль в случае нарушения потребительских прав. Для повышения уровня знаний потребителей будут выпускаться \ обучающие ролики», — добавил глава торгового ведомства.