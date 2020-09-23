Один миллион потратили на скамейку в Алматы

Все, что она делает — это поет песни и рассказывает стихи и биографии исторических личностей.

В парке Первого Президента установили «говорящую скамейку» за один млн тенге. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга Серик Адильбаев, заместитель акима Бостандыкского района города Алматы. Встроенная в скамейку аудиосистема воспроизводит песни, рассказывает стихи и биографии исторических личностей.

Как рассказали в администрации города, внутри скамейки установлены специальные датчики, а также аудиосистема, через которую, собственно, она и «разговаривает». Аудио-воспроизведение включаются после того, как на скамейку кто-то садится. Пока человек сидит, скамейка может спеть песню, рассказать стихотворение или биографию кого-то из известных исторических личностей.

«„Говорящие скамейки“ были заявлены по программе „Бюджет участия“ в прошлом году. На сегодня установлена одна такая скамейка в парке Первого Президента. Ее стоимость составила один миллион тенге», — рассказал Серик Адильбаев.

Он добавил, что скамейка — один из четырех проектов-победителей программы «Бюджет участия» по Бостандыкскому району по итогам 2019 года. Остальные три проекта (универсальная площадка с зоной тренажеров и детской площадкой; игровая площадка на ул. Жарокова; «Тогыз кумалак» в парке Первого Президента) находятся на стадии завершения. Все четыре проекта обошлись бюджету в 14,3 млн тенге.