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Назначен новый председатель совета директоров Astana Innovations

Ею стала Қасабек Ботагоз, ранее работавшая в АО «НИТ».

23 сентября 2020 10:50, Profit.kz
Рубрики: Общество

Қасабек Ботагоз стала новым председателем совета директоров АО «Astana Innovations». Қасабек Ботагоз Абдихамитқызы родилась 24 мая 1988 года. Окончила инженерный факультет университета имени Сулеймана Демиреля в Алматы.

Қасабек Ботагоз

Свой трудовой путь начала в качестве инженера-программиста в АО «Рахат». В течение пяти лет руководила группой проектов в ведущих IT-компаниях Казахстана. В 2016 году присоединилась к группе компаний «DBG» в качестве управляющего директора. С 2017 по 2019 год занимала должности директора филиала, управляющего директора, заместителя председателя правления в АО «НИТ». В настоящее время осуществляет трудовую деятельность в акимате города Нур-Султан, является руководителем Управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан.

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