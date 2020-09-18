В ЕАЭС создают институт операторов трансграничной электронной торговли

ЕЭК проведет встречу с потенциальными участниками нового рынка.

Состоялось второе заседание рабочей группы высокого уровня по трансграничной электронной торговле. Представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили вопросы создания и развития института «операторов электронной торговли», проблематику деятельности бондовых складов, а также применение мер технического регулирования в рамках трансграничной электронной торговли.

В ходе мероприятия стороны подтвердили свое принципиальное согласие в формировании системного регулирования нового рынка. По итогам дискуссии было принято решение о проведении отдельной встречи с потенциальными операторами внешней электронной торговли из числа компаний, работающих в странах Союза.

«Комиссия заинтересована в максимально широком привлечении бизнеса к рассматриваемым нами вопросам в целях обеспечения наибольшего удобства для потребителей по скорости доставки и простоте оформления товаров», — отметил руководитель рабочей группы, член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.