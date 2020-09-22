В парках Алматы появится бесплатный интернет

К Wi-Fi уже подключен Шымбулак, планируется покрытие беспроводным интернетом самых крупных парков города.

Компания EZ Wi-Fi, устанавливающая точки доступа бесплатного интернета в общественном транспорте Алматы, сообщила, что планирует оснастить интернетом городские парки. Его будут подключать в партнерстве с украинской компанией, которая ранее подключала бесплатный интернет в 26 городах России и 17 городах Украины, передает Caravan.kz.

«Первое время люди не знают, как пользоваться интернетом, что нужно не просто подключить, а выйти на специальную страницу и дождаться окончания рекламного ролика. Через пару месяцев горожане начинают привыкать и подключаться к интернету. Мы уже подключили Wi-Fi на Шымбулаке, и у нас есть договоренности с парками города. Будем работать в партнерстве с местными провайдерами, чтобы провести в парки кабельный интернет для обеспечения оптимального качества сигнала. Думаю, через полтора месяца необходимое оборудование уже будет закуплено. Вначале начнем подключать самые крупные парки, такие как Парк Первого Президента, парк Дружбы, где продолжается ремонт, парк 28 панфиловцев. На следующем этапе будем договариваться о подключении Wi-Fi в метро», — рассказали авторы проекта.

Руководитель ТОО EZ Wi-Fi Тимур Нуртаев сообщил, что беспроводной интернет также будет доступен в парке Ганди и парке им. Горького. Для подключения необходимо подвести к точкам электричество и оптоволоконные сети. Подключение планируют завершить к весне 2021 года.