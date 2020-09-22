Более 12 тысяч телемедицинских консультаций провели казахстанские врачи
Их получают пациенты с коронавирусной инфекцией и пневмонией.
За 20 сентября общее количество вызовов службы 103 по стране составило 17 505. Также ежедневно обслуживаются вызовы скорой медицинской помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Так, 20 сентября обслужено 706 вызовов, из них госпитализировано 207 человек, на домашнем карантине находятся 499, передает Елорда Инфо https://elorda.info/.
Вызовы по КВИ в разрезе регионов:
— Акмолинская область — 46
— Алматинская область — 91
— Атырауская область — 13
— Восточно-Казахстанская область — 119
— Жамбылская область — 25
— Западно-Казахстанская область — 47
— Костанайская область — 22
— Кызылординская область — 4
— Павлодарская область — 35
— Северо-Казахстанская область — 37
— Туркестанская область — 138
— город Шымкент — 121
— город Алматы — 6
— город Нур-Султан — 2
Вместе с тем, в Национальном координационном центре экстренной медицины в составе экспертной группы на постоянной основе проводятся телемедицинские консультации пациентов с коронавирусной инфекцией https://profit.kz/tags/coronavirus/ и пневмонией. По состоянию на 21 сентября медицинскими специалистами проведено 12 485 телемедицинских консультаций.