Полмиллиона тенге потратили на электронные браслеты в РК

Их уже начали носить подозреваемые в коррупции.

Электронные средства слежения — браслеты — начали использовать в отношении подозреваемых в коррупционных преступлениях. Об этом сообщил на брифинге помощник председателя Агентства РК по противодействию коррупции по вопросам цифровизации Аслан Кусаинов. При избрании в отношении подозреваемого мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей, будут использоваться электронные средства слежения, браслеты, передает Zakon.kz.

«17 сентября этого года данная практика впервые применена антикоррупционной службой по решению суда Караганды в отношении подозреваемого лица», — сообщил Кусаинов.

Спикер пояснил, что браслет представляет из себя пассивный радиоэлектронный модуль нательного ношения и крепится на ноге обвиняемого. Он добавил, что закуплено порядка 10 таких устройств на сумму более 500 тыс. тенге. Это позволит экономить на выезде сотрудников, сотовую связь, оперативную работу.

«Вес порядка 80 гр, что минимизирует дискомфортные условия ношения. Попытки снять или каким-либо образом механически воздействовать на него приводят к активации системы и отправке сообщения в диспетчерский пункт и ответственным лицам. Если необходимо подтвердить, что действительно это лицо находится с определенным браслетом, то диспетчер нажимает кнопку, при котором на устройство приходит сообщение, и в течение 5 минут человек должен верифицировать себя по лицу и голосу», — объяснил Аслан Кусаинов.