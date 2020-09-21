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Казахстан поделится с Кыргызстаном опытом по цифровизации

Председатель правления Холдинга «Зерде» обсудил внедрение электронного правительства в Кыргызстане.

21 сентября 2020 16:08, Profit.kz
Рубрики: Общество, Соседи

АО «Холдинг «Зерде» и Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики провели встречу по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере электронного правительства и электронных услуг. Председатель правления АО «Холдинг «Зерде»» Арман Абдрасилов провел переговоры с председателем ГКИТиС КР Алтынбеком Исмаиловым.

Руководители двух ведомств затронули проведения мероприятий ГКИТиС в рамках концепции «Цифровой Кыргызстан 2019–2023 гг.». А. Абдрасилов рассказал об основных направлениях деятельности и проектах Холдинга «Зерде».

«Мы готовы сотрудничать с вами и делиться опытом по успешному внедрению информационных систем и выстраиванию сервисной модели информатизации государственных органов», — заявил А. Абдрасилов.

Вниманию участников встречи была представлена презентация о деятельности Государственного предприятия центра электронного взаимодействия «Тундук» при ГКИТиС КР, участников встречи проинформировали о достижениях и дальнейших реализуемых проектах в области предоставления госуслуг.

«Мы должны активно развивать двустороннее сотрудничество в сфере информационных технологий, а также внедрять передовые технологии в области цифровизации», — отметил, А. Исмаилов.

По результатам встречи стороны договорились создать рабочую группу для более детальной проработки поставленных задач в вопросах двустороннего сотрудничества.

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