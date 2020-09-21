Счетный комитет проверит многомиллиардные траты на информатизацию школ

В ведомстве ответили на депутатский запрос.

Счетный комитет намерен до конца года провести проверку эффективности использования бюджетных средств, выделенных на информатизацию школ. Ранее депутаты партии «Ак жол» просили Счетный комитет выяснить, куда ушли 27,2 млрд тенге, потраченные с 2016 года на информатизацию школ и 67 млн долларов (кредит Всемирного банка, полученный в 2017 году) на финансирование проекта «Модернизация среднего образования», передает Nur.kz.

На сайте мажилиса обнародован официальный ответ председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальи Годунова на депутатский запрос по вышеперечисленным вопросам.

«Согласно Перечню объектов государственного аудита на 2020 год Счетным комитетом запланирован государственный аудит эффективности планирования и использования трансфертов общего характера и целевых трансфертов, переданных из республиканского бюджета в регионы, в том числе — направленных на антикризисные меры (со сроком завершения — IV квартал текущего года). В связи с чем средства в объеме 27,2 млрд тенге будут предметом рассмотрения в рамках данного аудиторского мероприятия. Результаты аудита будут направлены в парламент в составе информации о работе Счетного комитета, проделанной по итогам IV квартала 2020 года», — сообщили в счетном комтете.

В ведомстве добавили, что аудит использования средств займа Всемирного банка в сумме 67 млн долларов на финансирование проекта «Модернизация среднего образования» будет учтен Счетным комитетом при формировании Перечня объектов государственного аудита на 2021 год.