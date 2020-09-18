В колледжах Нур-Султана создан штаб техподдержки по дистанционному обучению

Иногородних студентов, не имеющих компьютеров, обеспечивают местами в общежитиях и техникой.

Штаб по обеспечению техподдержки по дистанционному обучению создан в столичных колледжах. Учебный процесс в колледжах Нур-Султана ведется в дистанционном формате. Лабораторные и практические занятия, производственное обучение и профессиональную практику переносят на более поздние сроки. Об этом сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Учебный процесс осуществляется в соответствии с установленной учебной нагрузкой, по плану. Используются платформы Platonus, Edu page, Zoom, MS Teams, Google meet, Cisco Webex Meltings, Google Classroom, Moodle, Sova», — сообщили в столичном управлении образования.

Для более эффективной организации учебного процесса Центр модернизации образования проводит онлайн-обучение для 882 педагогов на тему «Цифровая педагогика: обучение и практика». Для этого используется образовательная платформа Stepik. акже разработаны и размещены на интернет-ресурсах 5511 видеоуроков по общеобразовательным дисциплинам, 4683 — по специальным дисциплинам, более 27 746 практических заданий.

«На балансе колледжей имеется 4467 компьютеров. С января по сегодняшний день приобретено 336 единиц. До 1 октября будет закуплено 110 единиц за счет сэкономленных средств колледжей», — пояснили в управлении образования.

Иногородних студентов, не имеющих компьютеров, колледжи обеспечивают местами в общежитиях и техникой. На сегодняшний день 182 учащихся размещены в общежитиях и хостелах, где созданы условия для дистанционного обучения.

«Во всех учебных заведениях создан штаб по обеспечению своевременного оказания технической поддержки преподавателям, студентам и родителям, также ведется постоянный мониторинг и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса», — отметили в управлении образования.

В столице образовательные услуги предоставляют 33 колледжа (10 государственных, 23 частных), где обучается свыше 25 тыс. студентов. Подготовка кадров осуществляется по 77 специальностям и 122 квалификациям. На сегодняшний день на очную форму обучения в колледжи поступило 8508 студентов, из них 4652 — по государственному образовательному заказу. На вечернюю и заочную формы обучения набор продолжается до 20 сентября.