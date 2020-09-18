В Жамбылской области прошли Дни цифровизации

В регионе представили проект единой дежурно-диспетчерской службы 112 для координации работы всех аварийных служб.

17 сентября состоялся День цифровизации акимата Жамбылской области в формате видео-конференц-связи. В онлайн-встрече приняли участие руководитель КГУ «Центр обслуживания инвесторов проектного управления и цифровизации акимата Жамбылской области», а также представители АО «Холдинг „Зерде“» и Astana Hub. Основная цель — организация диалога и выработка качественных проектов и предложений, повышение осведомленности рынка по задачам цифровизации государственного органа. Кроме того, акимат Жамбыльской области провел онлайн-встречу для сбора предложений и готовых решений от IT-компаний и стартапов, отвечающих всем техническим требованиям.

В ходе мероприятия были презентованы такие проекты, как «Единая дежурно-диспетчерская служба» и «Единый Расчетный Центр». Проект «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС-112) — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 по Жабылской области. Она предназначена для оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.

В состав службы ЕДДС-112 входят коммунальные аварийные службы (газ, водоканал, отопление, электроэнергия и. т. п.), службы экстренного реагирования (полиция, спасатели, скорая помощь, пожарные) и информационно-справочные службы.

Напомним, что онлайн-площадка Дней цифровизации организована для диалога и выработки качественных проектов и предложений в сфере технологий. Мероприятия проходят совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Холдинг „Зерде“» и Международным технопарком AstanaHub для сотрудничества IT-рынка с цифровыми проектами госорганов.