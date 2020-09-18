Фонд цифровых инициатив ЕАБР приглашает стартапы из Казахстана

Объявлен конкурс на финансирование цифровых решений по борьбе с Covid-19.

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития объявил конкурс на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 на евразийском пространстве.

Участником конкурса может стать любая компания или эксперт из государств-участников Банка (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан), обладающие компетенциями в сфере цифровой трансформации. Единственное требование к участникам — неравнодушие, стремление быть полезным в этот непростой период, готовность стремительно и эффективно воплощать в жизнь предлагаемые решения.

К участию в конкурсе будут допущены технологии, инновации, мобильные приложения и др. из разных отраслей экономики и сфер общественной жизни: здравоохранение, логистика, транспорт, финансовые технологии, телекоммуникации, образование, проведение культурных и массовых мероприятий и т. д.

«Важно, чтобы решения имели высокую степень готовности, могли быть оперативно внедрены и несли в себе потенциал масштабирования на все евразийское пространство. Отдельным плюсом при оценке проектов будет наличие сквозного, кросс-отраслевого характера решений и ориентация на развитие интеграционных процессов», — подчеркнули организаторы конкурса.

Победители получат финансирование со стороны Фонда цифровых инициатив ЕАБР на реализацию предложенных решений. Фонд также может принять участие в финансировании или иной поддержке процесса масштабирования существующих и внедренных в отдельных странах или отраслях решений. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 октября в профильном разделе официального сайта ЕАБР.