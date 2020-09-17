От Zoom и Microsoft Teams в учебном процессе РК хотят отказаться

Между тем, в Bilimmedia group уже сообщили о заключении контракта с Zoom.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков на Международной конференции «Дистанционное образование: новые вызовы глобального масштаба» сообщил о том, что рассматривается вопрос об отказе использования приложений Zoom и Microsoft Teams в учебном процессе. Он считает, что нужно популяризировать отечественное ПО.

«Мы проводим работу и хотим отказаться от таких приложений как Zoom и Microsoft Teams. Нам нужно развивать отечественные приложения и мессенджеры. Это является очень важным и с точки зрения того, что в четвертой четверти были проблемы с Zoom из-за большого количества пользователей. Даже сервера в США не выдерживали такую нагрузку», — сказал Туяков.

По его словам, в Казахстане необходимо проводить определенную работу для того, чтобы все эти ресурсы находились в Казахстане. Либо это должен быть полный переход на отечественные приложения.

Между тем, представители Bilimmedia group уже сообщили о заключении контракта с Zoom. По словам директора компании Санжара Кенжеханулы, планируется интеграция Zoom и Onlinemektep. Таким образом, школьники и учителя смогут использовать Zoom внутри интерфейса платформы Onlinemektep.

«Мы подключим Zoom к нашим серверам в Казахстане, и со следующей недели приложение для видеосвязи будет доступно на нашей платформе. Сейчас школы в основном выбирают Zoom. Сами учителя говорят, что он простой и удобный. Мы не видим смысла делать свой аналог, это затратно. Представители Zoom обратились к нам со своим предложением, чтобы провести постепенную интеграцию, и с доступными ценами „привести“ сервис в Казахстан», — сообщил он.