Кунделик может выдержать до 2,5 миллионов посетителей

Разработчики системы смогли улучшить ее на 30%, что позволило увеличить единовременное количество посетителей.

Генеральный директор ТОО «Кунделик» Мухтар Ильясов рассказал о возможностях образовательной платформы «Кунделик». Сейчас в системе зарегистрировано около 5,5 млн пользователей. До четвертой четверти прошлого учебного года она выдерживала нагрузку до 2 млн человек в день. Сейчас же система улучшена на 30%, поэтому сервис выдерживает до 2,5 миллиона человек, передает Sputnik.

В настоящее время, по словам Мухтара Ильясова, нагрузка на систему не превышает 25%. 1 сентября текущего года количество просмотров на платформе «Күнделік» составило 3,7 млн. По данным минобразования, в тот день в ежесекундно электронным журналом пользовалось 6 200 человек, однако система смогла выдержать и такую нагрузку.