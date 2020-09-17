В Казахстане запустили электронные услуги для охотников и рыболовов

Теперь у граждан есть возможность заказать онлайн удостоверение охотника или рыболовную путевку.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с Республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства и Ассоциацией рыбных хозяйств запустило услуги по выдаче удостоверения охотника и распределения квот на изъятие объектов животного мира на основании утвержденных лимитов на портале eGov, передает Caravan.kz.

Также запускается услуга по выдаче путевок на проведение любительского (спортивного) рыболовства, разрешаемого для нужд местного населения, проживающего в охранной зоне Маркакольского государственного природного заповедника.

Теперь у граждан есть возможность не выходя из дома заказать данные услуги онлайн, что позволяет сэкономить время и ресурсы. Ожидается, что автоматизация увеличит объем оказанных услуг в электронной форме примерно на 83,4%.