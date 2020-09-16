Казахстанцев ждет киберфутбол

Многопользовательская игра Football for Friendship World даст возможность сыграть в виртуальный футбол с игроками со всего мира.

15 сентября был анонсирован выпуск игры Football for Friendship World. Она даст возможность казахастанцам, детям и взрослым, поучаствовать в матчах по правилам «Футбола для дружбы», объединяясь в международные сборные. Новая многопользовательская игра в жанре футбольного симулятора основана на важнейших ценностях программы, таких как дружба, мир и равенство. Игра будет доступна на платформах MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS.

В Football for Friendship World (F4F World) есть возможность в реальном времени организовывать матчи международных сборных команд. При этом, за каждого из футбольных игроков отвечают пользователи из разных стран. В составе каждой команды — голкипер, защитник, два нападающих, два полузащитника, а также тренер и запасные. F4 °F World дает возможность пользователям присоединяться к командам или создавать собственные, приглашая в них случайных или знакомых игроков.

Среди особенностей Football for Friendship World: рисованный оригинальный дизайн и уникальная кастомизация персонажей; многоуровневые режимы футбольного игрока, тренера клуба, футбольного фаната; возможность участвовать в матчах с использованием супер-ударов; возможность создавать клубы и приглашать в них игроков, управлять карьерой клубов, играть в нескольких дивизионах и международных лигах.

Инициатором проекта выступила Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», присутствующая в 211 странах и регионах мира, а разработчиком игры является компания DataArt.

Релиз Football for Friendship World запланирован на осень 2020 года, и для первых зарегистрированных пользователей игра будет полностью бесплатной.

«Для нашей команды — огромная честь принимать участие в разработке игры со столь высокой социальной значимостью. В создание проекта вовлечены люди из разных стран и городов, разных профессий, говорящие на разных языках, но всех их объединяет „Футбол для Дружбы“ и желание делать проект максимально привлекательным не только для любителей футбола. Football for Friendship World объединит международные сборные онлайн в веселой игровой манере. Мы работаем над доступным для каждого и интуитивно понятным геймплеем, с приятными сюрпризами и возможностью бросить вызов звездам мирового футбола», — отметили разработчики игры.