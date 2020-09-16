Неверные данные в налоговой базе можно будет скорректировать

Граждане могут проверить данные по объектам налогообложения, зарегистрированным на их имя, и решить проблемы с неверными данными.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК анонсировал новый функционал сервиса «Налоговый кошелек». Казахстанцы смогут корректировать свои данные по объектам налогообложения. Возможность корректировки налоговых обязательств по некорректно начисленным налогам или не имеющемуся в собственности движимом или недвижимом имуществе уже действует в разделе «Объекты налогообложения» сервиса «Налоговый кошелек».

С 7 сентября запущена возможность изменить данные объектов налогообложения по налогу на транспортные средства, а 11 сентября — по налогу на имущество. В мобильном приложении «e-Salyq» можно в онлайн-режиме подать заявку на изменение характеристик транспортного средства, на исключение транспортного средства из базы данных в связи с его отчуждением, изменение права владения на недвижимое имущество и т. д., без необходимости посещения ЦОНов и СпецЦОНов. Электронные заявки на исправление сведений по объектам поступят в комитет административной полиции МВД РК и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Кроме того, до конца 2020 года налоговики обещают реализовать сервис корректировки данных по объектам налогообложения по земельному налогу.

«При оплате налогов на транспорт, землю и имущество мы слышим о таких проблемах как начисление налогов на уже проданные объекты, несоответствие налога техническим параметрам, заполнение множества реквизитов и др. Решение этих вопросов для нас является одной из приоритетных задач», — отметил Руслан Енсебаев, вице-министр Министерства финансов РК.

Он рассказал, что для решения проблемы совместно с госорганами, владельцами данных, были актуализированы и исправлены сведения по объектам налогообложения. Однако ошибочные сведения еще остались, их актуализация требует непосредственного участия самих владельцев объектов налогообложения. Для оперативного решения подобных проблемных вопросов в мобильном приложении «e-Salyq» и был реализован сервис корректировки данных.

«Сейчас как раз время оплаты налогов за землю, имущество и транспорт. Налоговые органы отправляют уведомления по начисленным суммам. Если вдруг вам начислили налог на имущество, которое вы уже давно продали, или на вас никогда не был зарегистрирован такой объект, либо неверно указаны технические параметры объекта налогообложения и т. п., регистрируйтесь в приложении „e-Salyq“ и подавайте заявление на корректировку», — призвал казахстанцев Руслан Енсебаев.

Вице-министр добавил, для реализации удобных и простых сервисов по уплате налогов, а также повышения доли безналичных платежей в бюджет была проведена работа по интеграции с системами банков второго уровня. Был также решен вопрос с заполнением множества реквизитов в приложении e-Salyq и приложениях банков — теперь налогоплательщик может производить оплату налогов по автоматически заполненным реквизитам.

«Была проделана большая работа. Мы надеемся, что запуск сервиса корректировки данных и интеграция с системами банков в скором времени даст свой положительный эффект, и мы уже со следующего года вовсе не будем сталкиваться с проблемными вопросами по оплате местных налогов», — подытожил спикер.